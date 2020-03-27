США обязывают Китай помогать миру противостоять пандемии коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

27 марта 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Власти США обвинили Коммунистическую партию Китая в сокрытии информации о вспышке коронавируса COVID-19 в Ухане в декабре прошлого года. Директор отдела ресурсов иностранного содействия госдепартамента США Джеймс Ричардсон заявил, что теперь Китай обязан помогать миру противостоять пандемии коронавируса COVID-19.

В США считают, что власти КНР «скрыли информацию о случившемся в Ухане».

«Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане», - цитирует Джеймса Ричардсона РИА Новости.

В США начало резко расти число заразившихся коронавирусом. У Трампа свои методы борьбы с инфекцией. Президент Франции считает коронавирус угрозой развала Евросоюза и Шенгенской зоны.