США обязывают Китай помогать миру противостоять пандемии коронавируса COVID-19

Власти США обвинили Коммунистическую партию Китая в сокрытии информации о вспышке коронавируса COVID-19 в Ухане в декабре прошлого года. Директор отдела ресурсов иностранного содействия госдепартамента США Джеймс Ричардсон заявил, что теперь Китай обязан помогать миру противостоять пандемии коронавируса COVID-19.
В США считают, что власти КНР «скрыли информацию о случившемся в Ухане».
«Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане», - цитирует Джеймса Ричардсона РИА Новости.
В США начало резко расти число заразившихся коронавирусом. У Трампа свои методы борьбы с инфекцией. Президент Франции считает коронавирус угрозой развала Евросоюза и Шенгенской зоны.