Почему коронавирус так быстро атаковал итальянцев?

Реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирусная инфекция так быстро распространилась по всей Италии. По словам врача, виной тому два крупных события.
Шлычкова напомнила, что в январе в Италии проходила неделя моды и был открыт сезон распродаж, а потому страну посетило много китайцев. Также в Милане прошел футбольный матч между командами «Атланта» и «Валенсия», где было много болельщиков из Бергамо – эпицентра COVID-19. В итоге Милан и Бергамо оказались первыми очагами заражения. Также Шлычкова отметила, что футбольные болельщики, отправившиеся на ответный матч в Валенсию, привезли инфекцию в Испанию.