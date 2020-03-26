Почему коронавирус так быстро атаковал итальянцев?

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26 марта 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирусная инфекция так быстро распространилась по всей Италии. По словам врача, виной тому два крупных события.

Шлычкова напомнила, что в январе в Италии проходила неделя моды и был открыт сезон распродаж, а потому страну посетило много китайцев. Также в Милане прошел футбольный матч между командами «Атланта» и «Валенсия», где было много болельщиков из Бергамо – эпицентра COVID-19. В итоге Милан и Бергамо оказались первыми очагами заражения. Также Шлычкова отметила, что футбольные болельщики, отправившиеся на ответный матч в Валенсию, привезли инфекцию в Испанию.