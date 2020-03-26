Принцу Гарри придется изменить фамилию

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26 марта 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Фото: соцсети

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с апреля будут вынуждены сменить фамилию. Знаменитая англо-американская чета придумает себе новую фамилию сразу после отречения от королевских полномочий.

31 марта герцог и герцогиня Сассекские окончательно сложат с себя королевские полномочия. Вместе с этим они будут лишены титулов Его и Ее королевское высочество, которые в настоящее время используются в качестве фамилий. Предполагается, что Гарри и Меган могут взять фамилию Сассекский, которая соответствует их нынешнему титулу.

Ранее стало известно, что отец принцев Уильяма и Гарри, сын королевы Елизаветы II 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом.