Белоруссия просит Россию сохранить авиасообщение между странами

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26 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Белорусское Министерство транспорта и коммуникаций призывает Россию не прерывать авиасообщение между странами, несмотря на трудную ситуацию в мире, связанную с распространением коронавируса.

«Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с учётом тесных взаимоотношений двух государств», - говорится в сообщении ведомства.

Такое предложение выдвинул глава департамента Минтранса Белоруссии Артем Сикорский в ходе телефонного разговора с главой Росавиации Александром Нерадько. При этом в пресс-службе белорусского ведомства сказано, что представители обеих стран поддержали идею о сохранении воздушного сообщения.

Ранее сообщалось, что с 27 марта Россия прекращает авиасообщение со всеми странами.