Какая страна может пострадать от COVID-19 сильнее, чем Италия?

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26 марта 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Швейцарии проанализировали меры, которые принимаются для борьбы с коронавирусом в разных странах, и назвали государство, которому может достаться от COVID-19 даже больше, чем Италии.

Эксперты считают, что нерешительность и затянутая реакция правительства Великобритании может привести к тому, что принимаемые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией станут недостаточными. «Из-за того что большие объемы данных не поддаются учету, множатся подозрения, что в реальности с числом зараженных все обстоит намного хуже, чем утверждают официальные источники», - считают швейцарские СМИ.

В упущении ситуации обвиняют правительство Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. При этом отмечается, что даже в Лондоне, где на сегодняшний день максимальное число заболевших, не соблюдаются рекомендации властей. «Великобритания движется к катастрофе, и, возможно, уже слишком поздно принимать меры», - резюмировали в Швейцарии.