В Британии умерла самая юная жертва коронавируса без проблем со здоровьем — девушке был 21 год

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26 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

globallookpress.com

Британские СМИ сообщили о смерти от коронавируса молодой девушки из Бакингемшира. Ее родственники утверждают, что у Хлои Миддлтон не было хронических заболеваний.

Мать скончавшейся англичанки обратилась к людям в соцсетях: «Все, кто говорит, что это просто вирус, подумайте еще раз — этот так называемый вирус унес жизнь моей 21-летней дочери». Тетя девушки добавила: «Ее единственным переживанием было не располнеть. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте ситуацию легко, вы никогда не знаете, что за углом».

Фото: Facebook

Ранее стало известно, что в Великобритании умер 18-летний парень. Однако до заражения у него уже были серьезные проблемы со здоровьем.

Правительство старается принять необходимые меры. Премьер Джонсон закрыл Великобританию на карантин из-за эпидемии коронавируса.