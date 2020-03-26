Российская туристка раскрыла подробности эвакуации из ОАЭ: «Толпы людей везде»

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26 марта 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Ожидающая эвакуации из ОАЭ российская туристка рассказала о ситуации, которая на самом деле происходит в Дубае. Известно, что местные власти остановили прямое авиасообщение с РФ, кроме экстренных рейсов для вывоза иностранцев.

Официальный представитель правительства Эмиратов ранее говорил, что российские авиакомпании получили разрешение на вывоз своих граждан с территории страны и они ожидают самолеты в ближайшее время.

При этом туристка из РФ Ольга рассказала, что они заполнили анкеты в МИД и больше никаких распоряжений не получали. По ее словам, всех соотечественников выселили из отелей и собрали в одном Millennium place, где им предоставили трехразовое питание.

«Толпы людей сейчас собираются везде: и на лобби, и в ресторане. Есть санитайзеры. Паники среди туристов нет, отношение к нам нормальное», - призналась женщина радио Sputnik.

Ольга добавила, что отель готов их обсуживать до 17.00, а что будет дальше неизвестно. Она отметила, что они отслеживают прибытие самолёта, но «его постоянно переносят».

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