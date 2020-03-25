Как на Украине рассказали про обращение Путина

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25 марта 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Путина на фото пресс-службы Кремля

Украинские СМИ на редкость адекватно отреагировали на обращение Президента РФ. Владимир Путин в среду выступил с обращением в адрес граждан РФ. На Украине о нем рассказали.

В целом тональность украинских публикаций, процитировавших российского лидера, оказалась нейтральной. Они обозначили ключевые моменты.

Основной упор украинские журналисты сделали на перенос даты голосования за изменения Конституции РФ. Кроме того, рассказали об объявленных каникулах. Нерабочая неделя стала единственным поводом для шуток украинских журналистов.

«Путин отправил россиян на неделю домой», — с такими заголовками выпустились украинские СМИ. В самих текстах содержится пересказ инициатив, с которыми выступил российский лидер.

Стоит отметить, что попытки подшутить замечены лишь у трети украинских СМИ. Среди прочих встречаются нейтральные формулировки: «Нерабочая неделя, налог на богатых и офшоры, рост пособий. Как Путин решил бороться с коронавирусом».

Президент России выступил с обращением в адрес граждан в среду. Это было связано с эпидемией коронавируса.