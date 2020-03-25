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В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Deccan Herald

В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса
новорожденная девочка, pixabay.com
В индийском штате Уттар Прадеш новорожденная девочка получила редкое имя Корона. Согласно последней информации, предоставленной дядей ребенка, малышку было решено назвать в честь коронавируса. 
 
Дядя новорожденной Нитеш Трипати подчеркнул, что коронавирусная инфекция является очень опасной, однако она сплотила людей и поспособствовала укреплению здоровых привычек. Мужчина уточнил, что его племянница станет символом единства человечества в борьбе с вирусом.
 
Отмечается, что Корона появилась на свет за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта.
ЕТ

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