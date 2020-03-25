В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденная девочка получила редкое имя Корона. Согласно последней информации, предоставленной дядей ребенка, малышку было решено назвать в честь коронавируса.

Дядя новорожденной Нитеш Трипати подчеркнул, что коронавирусная инфекция является очень опасной, однако она сплотила людей и поспособствовала укреплению здоровых привычек. Мужчина уточнил, что его племянница станет символом единства человечества в борьбе с вирусом

Отмечается, что Корона появилась на свет за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта.