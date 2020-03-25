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Трамп поддержал планы Саудовской Аравии вытеснить Россию с энергетичских рынков снижением цен на нефть

, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп поддержал планы Саудовской Аравии вытеснить Россию с энергетичских рынков снижением цен на нефть
фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп поддержал планы властей Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков через наращивание добычи "черного золота" и снижения цен на нефть.

9 марта у Трампа состоялся телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, - сообщает kp.ru.   Как поделился бывший высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, Трамп одобрил планы Эр-Рияда и одновременно призвал не допустить значительного падения цен на нефть, чтобы защитить своих производителей топлива, пишет Politico. Экс- чиновник американской администрации отметил, что разговор Трампа и наследного принца Мальмане "не был трудным". Трамп пытался убедиться, что она "на одной волне". Но цены в последующие две недели после беседы Трампа с властями Саудовской Аравии начали падать так резко, более чем на 25%, и это застало Вашингтон врасплох. 

Как отметил информатор, никто не ожидал, что нефть так подешевеет. Падение цен на нефть началось 9 марта, когда после новостей о срыве сделки ОПЕК+ и сообщения Саудовской Аравии об увеличении добычи, стоимость нефть понизилась сразу на 30%.

Эксперты считают, что очередное снижение цен на нефть не вызывает оптимизма, но ситуация со стоимостью  энергоресурса может измениться. 

ИЧ

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