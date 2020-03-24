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В Швейцарии число заразившихся коронавирусом уже составило 8863 человек

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом уже составило 8863 человек
pixabay.com

Стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа  в Швейцарии за сутки выросло на 776 человек. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным на 24 марта, в стране насчитывается 8 863 заболевших, что на 776 пострадавших больше, чем было в понедельник. За сутки скончалось еще 20 жителей, увеличив количество жертв вируса до 86.

Ранее в Российской Федерации за минувшие сутки зафиксировали 57 случаев коронавируса в 14 регионах.

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