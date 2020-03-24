В России выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом

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24 марта 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

В Российской Федерации за минувшие сутки зафиксировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах. Соответствующую информацию во вторник, 24 марта, предоставили в оперативном штабе.

В настоящий момент на территории России в общей сложности зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. Сообщается, что 28 новых пациентов приходятся на Москву, где общее количество зараженных выросло до 290 человек. Пять случаев выявлено в Санкт-Петербурге, по четыре случая – в Воронежской и Свердловской областях, три – на территории Башкирии, по два – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае. Также по одному заболевшему зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Татарстане и Чечне.