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Почти 40 россиян не могут выехать на родину из Греции

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Почти 40 россиян не могут выехать на родину из Греции
Греция, pixabay.com
Почти 40 граждан России, которые не услышали или проигнорировали предупреждения в связи с распространением коронавируса, не могут выехать на родину из-за приостановки авиасообщения между странами.
 
Посольство России в Афинах во вторник, 24 марта, отметило, что сбор и верификация данных о находящихся на территории Греции россиянах, желающих выехать на родину, в настоящий момент продолжаются.
 
Уточняется, что дипломаты находятся в постоянном контакте с гражданами Российской Федерации и информируют их о развитии ситуации.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
ЕТ

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