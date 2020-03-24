Почти 40 россиян не могут выехать на родину из Греции

Почти 40 граждан России, которые не услышали или проигнорировали предупреждения в связи с распространением коронавируса, не могут выехать на родину из-за приостановки авиасообщения между странами.

Посольство России в Афинах во вторник, 24 марта, отметило, что сбор и верификация данных о находящихся на территории Греции россиянах, желающих выехать на родину, в настоящий момент продолжаются.

Уточняется, что дипломаты находятся в постоянном контакте с гражданами Российской Федерации и информируют их о развитии ситуации.