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В Литве коронавирус впервые выявили у ребенка

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Литве коронавирус впервые выявили у ребенка
анализы, pixabay.com

В Литве коронавирус нового типа впервые подтвердился у ребенка. Соответствующую информацию журналистам утром во вторник, 24 марта, предоставили сотрудники Министерства здравоохранения страны.

Сегодня был получен результат анализа, подтвердивший коронавирусную инфекцию у трехлетнего ребенка. Подчеркивается, что это первый раз, когда на территории республики заболевание было выявлено у несовершеннолетнего. Уточняется, что его отправили лечиться домой.

Ранее коронавирус диагностировали отцу и матери этого ребенка.

ЕТ

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