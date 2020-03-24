В Литве коронавирус впервые выявили у ребенка

В Литве коронавирус нового типа впервые подтвердился у ребенка. Соответствующую информацию журналистам утром во вторник, 24 марта, предоставили сотрудники Министерства здравоохранения страны.

Сегодня был получен результат анализа, подтвердивший коронавирусную инфекцию у трехлетнего ребенка. Подчеркивается, что это первый раз, когда на территории республики заболевание было выявлено у несовершеннолетнего. Уточняется, что его отправили лечиться домой.

Ранее коронавирус диагностировали отцу и матери этого ребенка.