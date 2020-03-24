Закрытые на карантин жители Канады по вечерам выходят на балконы и благодарят врачей

Аргументы Недели → В мире 13+

24 марта 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Каждый вечер в семь часов в Ванкувере проходит своеобразный флешмоб: люди выходят на свои балконы, открывают окна и выражают благодарность медикам и другим службам за их работу в этот непростой период. А также стараются таким образом поддержать друг друга.

Сейчас в Канаде закрыто почти все. Работает только то, что необходимо для выживания. Из-за отсутствия работы, у многих копятся долги на кредитных картах. В апреле правительство обещает оказать гражданам единовременную финансовую помощь.

Тем временем в Италии люди поют и танцуют на балконах и даже занимаются фитнесом. В Испании полицейские, чтобы подбодрить местных жителей, разъезжают по городу и исполняют под окнами национальную зажигательную музыку.

Нам всем сейчас нужно запастись терпением.Психолог объяснил, как выжить в самоизоляции и не развестись.