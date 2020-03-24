Психолог объяснил, как выжить в самоизоляции и не развестись

Карантин, самоизоляция, перевод из офиса на удаленную работу… Как пережить этот непростой период без потерь для семейных отношений, объясняет практикующий психолог.
Психологи, адвокаты и сотрудники отделов ЗАГС уже отметили резкий рост количества разводов по всему миру. Специалисты объясняют это тем, что из-за пандемии коронавируса люди, запертые в четырех стенах в обществе друг друга, начинают чаще конфликтовать. Как правило, такая проблема возникает у недавно поженившихся, у молодых родителей, а также у тех семей, где и до карантина были трения в отношениях.
Как пережить постоянное совместное пребывание друг с другом в замкнутом пространстве и не подать заявление на развод, рассказала психолог Наталья Инченко. Для этого, по словам специалиста, есть всего три простых правила.
Во-первых, нужно отвлекаться от партнера, переключаться на другие дела. Это может быть онлайн-обучение, домашние дела, виртуальные экскурсии или что-то другое, что вас отвлечет.
Во-вторых, необходимо давать себе возможность побыть одному, создать себе личное пространство. Договоритесь с партнером о таких паузах, когда никто не помешает вам побыть наедине с собой.
И в третьих, очень хорошо работают совместные увлечения. Общее занятие эмоционально вовлекает и сближает партнеров. Это может быть, например, совместное приготовление еды, просмотр любимых сериалов, соревнование на игровой приставке и что угодно еще, приводит слова психолога Радио Sputnik.