Из-за карантина ожидается всплеск разводов среди молодых пар

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Mirror

Фото: Pixabay

Оказавшись запертыми в четырех стенах, семейные пары могут начать ссориться по пустякам и выяснять отношения. Поэтому, по мнению психологов и опытных адвокатов в этой сфере, уже в ближайшее время по всему миру многие побегут разводиться.

Самоизоляция окажется стрессом прежде всего для молодоженов и семей с маленькими детьми. Даже если раньше отношения были хорошими. Как минимум несколько недель пары будут вынуждены находиться вместе в замкнутом пространстве, а это неизбежно приведет к раздражению и конфликтам. Часто люди расходятся во время длительного отпуска, но там хотя бы есть возможность отвлечься друг от друга, а на карантине это сделать проблематично.

По словам ведущего адвоката по разводам баронессы Фионы Шеклтон (один из ее клиентов – Пол Маккартни), с этими неутешительными выводами согласны все ее коллеги. В Китае уже отмечают небывалые очереди на оформление развода.

«Это хорошая проверка людей, которые решили пожениться. Проверить себя в замкнутом пространстве: насколько они будут интересны друг другу, насколько им будет нескучно вместе, насколько они способны в экстремальных ситуациях заботиться о себе, быть сплоченными, быть готовыми к семье", - заявила звездная сваха Роза Сябитова.