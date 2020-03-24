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В США демократы предлагают бросить на борьбу с коронавирусом цифровой доллар

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В США демократы предлагают бросить на борьбу с коронавирусом цифровой доллар
Фото: Pixabay

Палата представителей Демократической партии США предложила использовать для борьбы с последствиями коронавируса цифровой доллар. По мнению демократов, это ускорит социальные выплаты гражданам.

Крупным федеральным резервным банкам и другим финансовым учреждениям потребуется предоставить цифровые кошельки гражданам и совместным налоговым органам, имеющим право на так называемые «прямые правительственные чрезвычайные платежи», которые станут частью экономической помощи.

Предложение демократов актуально в связи с тем, что в США налогоплательщикам собираются выделять по 1000 долларов на взрослого и по 500 долларов на детей для минимизации влияния пандемии.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная служба США работает над созданием цифровой валюты Центробанка. Однако прежде необходимо проработать вопросы киберугроз и рассмотреть альтернативные предложения.

Ранее Трамп заявил, что в США уровень смертности от коронавируса будет ниже 1%.

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