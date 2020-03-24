В США демократы предлагают бросить на борьбу с коронавирусом цифровой доллар

Палата представителей Демократической партии США предложила использовать для борьбы с последствиями коронавируса цифровой доллар. По мнению демократов, это ускорит социальные выплаты гражданам.
Крупным федеральным резервным банкам и другим финансовым учреждениям потребуется предоставить цифровые кошельки гражданам и совместным налоговым органам, имеющим право на так называемые «прямые правительственные чрезвычайные платежи», которые станут частью экономической помощи.
Предложение демократов актуально в связи с тем, что в США налогоплательщикам собираются выделять по 1000 долларов на взрослого и по 500 долларов на детей для минимизации влияния пандемии.
Ранее сообщалось, что Федеральная резервная служба США работает над созданием цифровой валюты Центробанка. Однако прежде необходимо проработать вопросы киберугроз и рассмотреть альтернативные предложения.
Ранее Трамп заявил, что в США уровень смертности от коронавируса будет ниже 1%.