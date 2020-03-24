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Политический аналитик оценил обещание Трампа открыть США для бизнеса в ближайшее время

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Политический аналитик оценил обещание Трампа открыть США для бизнеса в ближайшее время
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/CNP/AdMedia
Политический аналитик Павел Шипилин во вторник, 24 марта, прокомментировал намерение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа открыть страну для бизнеса в самое ближайшее время.
 
Ранее Трамп заявил, что Америка не была создана для того, чтобы быть закрытой. По словам лидера страны, США будут открыты для бизнеса гораздо быстрее, чем через три-четыре месяца, как некоторые полагали.
 
Павел Шипилин в беседе с Радио Sputnik предположил, что Дональд Трамп настроен слишком оптимистично, так как в настоящий момент Штаты находятся на третьем месте по количество случаев заболевания коронавирусом. Эксперт не исключил, что в США ситуация может пойти по "итальянскому сценарию".
 
По мнению Шипилина, Трамп рассчитывает на то, что через пару недель все забудут о его заявлении.
ЕТ

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