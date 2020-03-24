Политический аналитик оценил обещание Трампа открыть США для бизнеса в ближайшее время

Политический аналитик Павел Шипилин во вторник, 24 марта, прокомментировал намерение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа открыть страну для бизнеса в самое ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что Америка не была создана для того, чтобы быть закрытой. По словам лидера страны, США будут открыты для бизнеса гораздо быстрее, чем через три-четыре месяца, как некоторые полагали.

Павел Шипилин в беседе с Радио Sputnik предположил, что Дональд Трамп настроен слишком оптимистично, так как в настоящий момент Штаты находятся на третьем месте по количество случаев заболевания коронавирусом. Эксперт не исключил, что в США ситуация может пойти по "итальянскому сценарию".