Мировая нефтяная война. Трамп: в нужное время я вмешаюсь

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24 марта 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В минувшую пятницу цена на нефть выросла на несколько процентов. Это произошло после заявления американского президента, которое он озвучил в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом.

Трампу напомнили о ценах на нефть, упавших до минимума за последние 20 лет.

«Это очень разрушительно для России, потому что, если взглянуть на это, вся их экономика основана на этом (продаже энергоресурсов), у нас (теперь) самые низкие цены на нефть за последние десятилетия, так что это очень разрушительно для России. Я бы сказал, что это очень плохо и для Саудовской Аравии, но они борются за цену и производительность. В нужное время я вмешаюсь», — заявил Трамп. Слов президента США стало достаточно для небольшого роста цены на «черное золото» в конце прошлой недели.

По информации издания «Уолл-стрит джорнэл», Вашингтон готов к введению нефтяных санкций против России. По сведениям СМИ, некоторые нефтяные компании попросили администрацию Белого дома объединить союзников из стран «большой семерки», чтобы взаимодействовать с Саудовской Аравией единым фронтом и убедить саудовцев вернуться к более низким уровням производства. Введение нефтяных санкций против России – возможность доказать Эр-Рияду, что Москва не получит выгоды от повышения цен. В тоже время саудовская государственная нефтяная корпорация Saudi Aramco объявила, что увеличит добычу до рекордно высокого уровня - 13 миллионов баррелей в день, только для того, чтобы навредить продажам российской нефти.

Реакция России на происходящее довольно сдержанна.

«Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктура», - заявил в минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время происходит падение акций энергетических компаний США сланцевой отрасли. Как предполагает глава отдела глобальной сырьевой стратегии в RBC Capital Markets Хелима Крофт, в настоящее время ведется подготовка к затяжной войне на истощение, которая может иметь жестокие экономические последствия для всех участников.

Источник: Новая газета