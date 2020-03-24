В олимпийской эстафете предлагается заменить традиционные факелы на фонари

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио изменили формат проведения эстафеты олимпийского огня.
Сообщается, что участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками вместо факелов. Это следует из заявления МОК. Про некоторым данным, олимпийский огонь во время эстафеты будут возить на автомобиле.
Накануне член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что Олимпиада в Токио, по всей вероятности, будет перенесена на следующий год.
Он отметил, что, во всяком случае, в намеченные сроки – с началом Игр 24 июля – она не состоится.
Ранее Олимпийский комитет России отреагировал на возможность переноса Олимпиады в Токио.