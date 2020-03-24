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Количество заразившихся коронавирусом в Германии достигло 27 436 человек

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заразившихся коронавирусом в Германии достигло 27 436 человек
коронавирус в Германии, Frank Molter/dpa
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии достигло 27 436. Согласно данным Института Роберта Коха, от заболевания в общей сложности скончались 114 человек.
 
В минувший понедельник, 22 марта, сообщалось о 22 672 заболевших и 86 умерших на территории Германии.
 
Подчеркивается, что наибольшее количество случаев заражения коронавирусом к настоящему моменту зафиксировано в Северном Рейне-Вестфалии (6 318 человек), Баварии (5 754 граждан), Баден-Вюртемберге (5 348 пациентов). В Берлине выявлено 1220 случаев.
ЕТ

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