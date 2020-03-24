У половины пассажиров Diamond Princess с коронавирусом не было симптомов заболевания

Почти у половины пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, которым диагностировали коронавирус нового типа, во время прохождения теста не было симптомов заболевания.

Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Отмечается, что из 712 пассажиров и членов команды, анализы которых показали положительный результат на COVID-19, у 331 человека (46,5%) болезнь протекала без симптомов.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы в Японии 20 января и 3 февраля вернулся обратно. В числе пассажиров был гражданин КНР, у которого выявили коронавирусную инфекцию. На судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, объявили двухнедельный карантин.