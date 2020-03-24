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Пушков: Польша не пустила в свое воздушное пространство российские самолеты с помощью для Италии

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Пушков: Польша не пустила в свое воздушное пространство российские самолеты с помощью для Италии
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что Польша отказалась пропускать через свое воздушное пространство российские самолеты с помощью для Италии.

Согласно последней информации, из-за решения польских властей российским самолетам пришлось делать большой крюк.

Алексей Пушков подчеркнул, что поступок Варшавы является подлостью на уровне государственной политики. Сенатор напомнил, что помощь направлялась в страну-союзницу Польши по Евросоюзу и НАТО. По мнению Пушкова, отныне России не следует ни в чем идти навстречу польскому руководству.

ЕТ

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