Десятый военный самолет вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

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23 марта 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

самолеты Ил-76, mil.ru

Днем в понедельник, 23 марта, из России в Италию вылетел десятый военный самолет Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Данную информацию предоставили в Минобороны Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что из России в Итальянскую республику были направлены ведущие вирусологи для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что ежедневно от COVID-19 умирают сотни людей. Накануне в Италии от коронавируса скончался 651 человек. Уточняется, что итальянские врачи зафиксировали 6560 новых случаев заболевания.