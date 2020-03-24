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Трамп рассказал о результатах теста на коронавирус первой леди США

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп рассказал о результатах теста на коронавирус первой леди США
первая леди США Мелания Трамп, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 24 марта, рассказал журналистам о результате теста на коронавирус нового типа, который сдала первая леди страны Мелания Трамп.

В рамках брифинга в Белом доме Трамп отметил, что результат у его супруги отрицательный. "У нее все отлично", – добавил американский лидер.

Напомним, сам президент США проходил тестирование на коронавирусную инфекцию 14 марта. Лечащий врач главы страны Шон Конли впоследствии сообщил, что результаты анализов Дональда Трампа оказались отрицательными.

ЕТ

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