Трамп рассказал о результатах теста на коронавирус первой леди США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 24 марта, рассказал журналистам о результате теста на коронавирус нового типа, который сдала первая леди страны Мелания Трамп.

В рамках брифинга в Белом доме Трамп отметил, что результат у его супруги отрицательный. "У нее все отлично", – добавил американский лидер.

Напомним, сам президент США проходил тестирование на коронавирусную инфекцию 14 марта. Лечащий врач главы страны Шон Конли впоследствии сообщил, что результаты анализов Дональда Трампа оказались отрицательными.