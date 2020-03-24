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Неподалеку от базы Хмеймим в Сирии сбили беспилотник

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Неподалеку от базы Хмеймим в Сирии сбили беспилотник
сбитый в Сирии дрон, Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Утром во вторник, 24 марта, стало известно, что сирийские ПВО сбили беспилотник неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в САР. Подчеркивается, что дрон был уничтожен в провинции Латакия.

Согласно последней информации Сирийского государственного агентства SANA, беспилотный летательный аппарат был сбит до того, как он успел нанести какой-либо вред.

К настоящему моменту установлено, что дрон был выпущен из района, расположенного между провинциями Латакия и Идлиб, в котором сейчас находятся боевики незаконных вооруженных формирований. Других подробностей инцидента пока не поступало.

ЕТ

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