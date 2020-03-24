Неподалеку от базы Хмеймим в Сирии сбили беспилотник

Утром во вторник, 24 марта, стало известно, что сирийские ПВО сбили беспилотник неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в САР. Подчеркивается, что дрон был уничтожен в провинции Латакия.
Согласно последней информации Сирийского государственного агентства SANA, беспилотный летательный аппарат был сбит до того, как он успел нанести какой-либо вред.
К настоящему моменту установлено, что дрон был выпущен из района, расположенного между провинциями Латакия и Идлиб, в котором сейчас находятся боевики незаконных вооруженных формирований. Других подробностей инцидента пока не поступало.