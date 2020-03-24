Более 90% больных коронавирусом в Китае выздоровели

Более 90% всех зараженных коронавирусом нового типа в Китае выздоровели. Соответствующую информацию во вторник, 24 марта, предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Подчеркивается, что с каждым днем количество зараженных COVID-19 в Китае снижается, в больницах сейчас остаются 4 735 человек.