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Более 90% больных коронавирусом в Китае выздоровели

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Более 90% больных коронавирусом в Китае выздоровели
лаборатория, Liu Ying/Xinhua
Более 90% всех зараженных коронавирусом нового типа в Китае выздоровели. Соответствующую информацию во вторник, 24 марта, предоставили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
 
Подчеркивается, что с каждым днем количество зараженных COVID-19 в Китае снижается, в больницах сейчас остаются 4 735 человек.
 
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории КНР достигло к настоящему моменту 81 171, из которых 73 159 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
ЕТ
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