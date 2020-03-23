Член МОК заявил, что Олимпиада в Токио, скорее всего, состоится в 2021 году

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что Олимпиада в Токио, по всей вероятности, будет перенесена на следующий год.
Он отметил, что, во всяком случае, в намеченные сроки – с началом Игр 24 июля – она не состоится.
Паунд, который является одним из самых влиятельных членов МОК, также отметил, что «мы отложим старт Олимпиады и будем разбираться со всеми последствиями этого решения». О последствиях он сказал, что «они просто огромны».
Ранее Олимпийский комитет России отреагировал на возможность переноса Олимпиады в Токио.