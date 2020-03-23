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Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения
газовая плита, pixabay.com
Кабинет министров Украины принял решение снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14 процентов с целью минимизации затрат граждан на коммунальные услуги в условиях карантина.
 
В кабмине страны уточнили, что в марте текущего года оптовая цена на природный газ для нужд украинцев, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым газ поставляется в рамках специальных обязанностей, составит 3,40 гривны (0,12 доллара) за кубометр. Подчеркивается, что это на 14 процентов меньше, чем в прошлом месяце.
 
Украинский премьер Денис Шмыгаль убежден, что вышеуказанные меры позволят региональным сбытовым компаниям снизить тариф на 9-13 процентов по сравнению с февралем этого года.
ЕТ
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