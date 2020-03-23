Аргументы Недели → В мире 13+
Правительство Украины из-за карантина снизит на 14% оптовую цену на газ для населения
23 марта 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → В мире 13+
23 марта 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Юля Инамора
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