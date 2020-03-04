Эксперт оценил информацию о переговорах Украины и США по долгосрочному импорту газа

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4 марта 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

газовые трубы, Jriy Bereznuk/Russian Look

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в среду, 4 марта, оценил информацию о переговорах Украины и США по импорту значительных объемов американского газа через инфраструктуру Польши.



Ранее глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о переговорах украинской и американской сторон по поводу долгосрочного импорта газа.

Сергей Пикин считает, что такой вариант развития событий является вполне реальным, передает RT. По его словам, вопрос заключается в том, какова будет стоимость импорта. Эксперт полагает, что достигнуть договоренностей Украине и США удастся лишь в том случае, если стоимость поставки будет ниже, чем европейская, а транспортировка "будет адекватной".