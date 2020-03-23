Состояние россиянина, госпитализированного с коронавирусом на Кубе, является критическим

Состояние гражданина Российской Федерации, прибывшего на Кубу в минувшую пятницу и помещенного в больницу по причине заражения коронавирусом нового типа, является в настоящий момент критическим.

Руководитель департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия подчеркнул, что речь идет о 45-летнем россиянине, который 20 марта приехал на Кубу из Парижа. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом.

Состояние гражданина РФ врачи оценивают как критическое, но стабильное. Ранее у пациента был выявлен диабет.