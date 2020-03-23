Россиянин заразился коронавирусом на Кубе

Уточняется, что количество положительных случаев COVID-19 выросло в минувшее воскресенье, 22 марта, на территории Кубы в связи с подтверждением заражения у трех кубинцев, одного россиянина и одного француза. Данных об их состоянии не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусной инфекцией заразился шестой по счету гражданин РФ.