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Россиянин заразился коронавирусом на Кубе

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россиянин заразился коронавирусом на Кубе
Гавана, Куба, pixabay.com
Гражданин Российской Федерации заразился коронавирусом нового типа на Кубе. Соответствующую информацию вечером в понедельник, 23 марта, предоставили сотрудники министерства здравоохранения страны.
 
Уточняется, что количество положительных случаев COVID-19 выросло в минувшее воскресенье, 22 марта, на территории Кубы в связи с подтверждением заражения у трех кубинцев, одного россиянина и одного француза. Данных об их состоянии не поступало.
 
Ранее сегодня стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах коронавирусной инфекцией заразился шестой по счету гражданин РФ.
ЕТ
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