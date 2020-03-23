Коронавирус выявлен в ОАЭ у шестого по счету россиянина

Коронавирус нового типа выявлен у шестого по счету гражданина РФ в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявила официальный представитель министерства здравоохранения ОАЭ доктор Фарида аль-Хусани.

Подчеркивается, что гражданин, вернувшийся из-за границы в ОАЭ, не соблюдал карантин, вследствие чего заразил 17 человек. Среди заболевших, в частности, есть один россиянин.

В посольстве России в Абу-Даби отметили, что у настоящему моменту диппредставительство располагает данными о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа среди россиян в ОАЭ. Один человек уже выздоровел. Сообщения о еще одном заболевшем сейчас проверяются.