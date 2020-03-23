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Зеленский перенес сроки весеннего призыва в армию на Украине из-за коронавируса

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский перенес сроки весеннего призыва в армию на Украине из-за коронавируса
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский официально перенес сроки весеннего призыва в армию в связи с коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, теперь он состоится с мая по июль.
 
16 января текущего года Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, достигших 18 лет. Согласно вышеуказанному документу, весенний призыв должен был проводиться с апреля по июнь, а осенний – с октября по декабрь.
 
Теперь глава Украины принял решение из-за распространения коронавируса внести изменения в пункт 1 статьи 2 указа. Кроме того, Зеленский поручил украинскому правительству привести свои акты в полное соответствие с новыми сроками призыва в армию.
ЕТ
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