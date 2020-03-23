Зеленский перенес сроки весеннего призыва в армию на Украине из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский официально перенес сроки весеннего призыва в армию в связи с коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, теперь он состоится с мая по июль.

16 января текущего года Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, достигших 18 лет. Согласно вышеуказанному документу, весенний призыв должен был проводиться с апреля по июнь, а осенний – с октября по декабрь.