Британка с коронавирусом попала в реанимацию и рассказала о своих ощущениях

39-летняя Лэнгстон в течение пяти дней чувствовала недомогание. Медики заявили, что у нее пневмония и дали лекарства, которые лишь ухудшили состояние пациентки. Впоследствии выяснилось, что у британки коронавирус. Через некоторое время ее самочувствие ухудшилось, вследствие чего потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тара Джейн записала видео из палаты, на котором она тяжело дышит и надрывно кашляет. Она призналась, что в легких такое ощущение, словно туда насыпали стекла. По ее словам, каждый вздох превращается в настоящую "битву". Лэнгстон добавила, что не может дышать без трубки, кроме того, ей поставили катетер и капельницы.