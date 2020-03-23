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Британка с коронавирусом попала в реанимацию и рассказала о своих ощущениях

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Британка с коронавирусом попала в реанимацию и рассказала о своих ощущениях
стетоскоп, pixabay.com
Жительница Великобритании Тара Джейн Лэнгстон, заразившаяся коронавирусом нового типа, записала видео из реанимации. Женщина предупредила своих родных и коллег об опасности данного заболевания.
 
39-летняя Лэнгстон в течение пяти дней чувствовала недомогание. Медики заявили, что у нее пневмония и дали лекарства, которые лишь ухудшили состояние пациентки. Впоследствии выяснилось, что у британки коронавирус. Через некоторое время ее самочувствие ухудшилось, вследствие чего потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.
Тара Джейн записала видео из палаты, на котором она тяжело дышит и надрывно кашляет. Она призналась, что в легких такое ощущение, словно туда насыпали стекла. По ее словам, каждый вздох превращается в настоящую "битву". Лэнгстон добавила, что не может дышать без трубки, кроме того, ей поставили катетер и капельницы.
 
Женщина призвала всех курильщиков отказаться от вредной привычки, поскольку легкие им "еще пригодятся". Она также призвала людей соблюдать правила безопасности и не испытывать судьбу.
 
ЕТ
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