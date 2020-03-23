В Великобритании из-за коронавируса начали закрывать парки

Власти Великобритании начали закрывать для посещения городские парки из-за вспышки нового типа коронавируса. Это решение приняли после того, как британцы нарушили правила социальной дистанции.

Из-за большого скопления граждан рекомендованная министерством здравоохранения страны дистанция между людьми в два метра была нарушена.

Напомним, с субботы в Великобритании не работают кафе, пабы, рестораны и спортзалы.