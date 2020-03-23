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В Великобритании из-за коронавируса начали закрывать парки

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Великобритании из-за коронавируса начали закрывать парки
парк, pixabay.com
Власти Великобритании начали закрывать для посещения городские парки из-за вспышки нового типа коронавируса. Это решение приняли после того, как британцы нарушили правила социальной дистанции.
 
Ранее многие жители Британии проигнорировали рекомендации властей соблюдать самоизоляцию в связи с коронавирусом и в минувшие выходные отправились в городские и природные парки.
 
Из-за большого скопления граждан рекомендованная министерством здравоохранения страны дистанция между людьми в два метра была нарушена.
 
Напомним, с субботы в Великобритании не работают кафе, пабы, рестораны и спортзалы.
ЕТ
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