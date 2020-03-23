Все испанские отели будут переданы органам здравоохранения

В понедельник, 23 марта, стало известно, что все отели Испании будут переданы в распоряжение служб здравоохранения страны. Данную информацию предоставил глава испанского минздрава Сальвадор Илья.

Подчеркивается, что органы здравоохранения автономных сообществ будут иметь возможность, если сочтут нужным, пользоваться отелями для размещения медицинского персонала или же в лечебных целях.

Напомним, на минувшей неделе правительство Испании издало распоряжение о закрытии гостиниц на территории страны. Данный процесс должен завершиться к 24 марта. Известно, что пациентов уже принимают несколько отелей в столице страны Мадриде.