Премьер Молдовы из-за коронавируса призвал молиться дома

Паломничество в украинский монастырь возмутило главу кабмина Молдовы Иона Кику. Об этом сообщили местные СМИ.
Паломники поехали на Украину в самый разгар эпидемии. Они отправились в Почаевский монастырь. Когда автобус вернулся, у восьми человек был диагностирован коронавирус.
«Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться», — такими словами прокомментировал случившееся премьер-министр Молдовы.
Ион Кику призвал верующих пока не ходить в церковь и молиться дома.
Коронавирус охватил уже практически всю планету. Самая тяжелая ситуация в Италии, Китае и США. Там ежедневно заражаются COVID сотни человек. Вашингтон даже вынужден был прибегнуть к помощи национальной гвардии для защиты от вируса.