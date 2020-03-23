Премьер Молдовы из-за коронавируса призвал молиться дома

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23 марта 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Константинопольский патриархат на фото собственной пресс-службы

Паломничество в украинский монастырь возмутило главу кабмина Молдовы Иона Кику. Об этом сообщили местные СМИ.

Паломники поехали на Украину в самый разгар эпидемии. Они отправились в Почаевский монастырь. Когда автобус вернулся, у восьми человек был диагностирован коронавирус.

«Граждане, которые поехали во время эпицентра эпидемии в монастырь, в Украину, и теперь уже восемь зараженных людей оттуда, и есть риск того, что весь тот автобус инфицирован. Ничто нас не спасет, если мы неосознанно едем инфицироваться», — такими словами прокомментировал случившееся премьер-министр Молдовы.

Ион Кику призвал верующих пока не ходить в церковь и молиться дома.

Коронавирус охватил уже практически всю планету. Самая тяжелая ситуация в Италии, Китае и США. Там ежедневно заражаются COVID сотни человек. Вашингтон даже вынужден был прибегнуть к помощи национальной гвардии для защиты от вируса.