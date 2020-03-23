Эксперт оценил возможность развала Украины из-за кризиса, связанного с коронавирусом

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23 марта 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

флаг Украины, pixabay.com

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в понедельник оценил возможность развала Украины из-за кризиса, связанного с коронавирусом нового типа.

Ранее подобное мнение высказал украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который отметил, что жителей страны в будущем могут ждать большие потрясения. Кроме того, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от РФ, не готова к возможному экономическому кризису.

Владимир Оленченко в беседе с Радио Sputnik уточнил, что Украина в настоящий момент неоднородна экономически и политически, а также в сфере ментальности граждан. Украинский кризис 2014 года, по словам эксперта, ослабил связи между регионами страны. Именно поэтому обеспокоенность ряда политических деятелей и журналистов имеет основания. Развитие ситуации с возможным кризисом из-за коронавируса зависит, по мнению Оленченко, от действий властей Украины.