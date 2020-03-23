Эксперт полагает, что пандемия коронавируса может привести к развалу ЕС

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников заявил, что ситуация с коронавирусом может привести к тому, что Европейский Союз перестанет существовать.

Специалист напомнил, лидеры стран ЕС планируют 26 марта по видеосвязи обсудить дальнейшие действия Союза на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, хотя аналогичный саммит, который состоялся на днях, продемонстрировал, что развал "единой Европы" является практически свершившимся фактом. Пшеничников подчеркнул, что никакой европейской солидарности, как выяснилось, нет – "в Европе каждый сам за себя".

Эксперт также обратил внимание на то, что в Евросоюзе очень заметным становится расхождение во взглядах на проблему пандемии коронавируса.