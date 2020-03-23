Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло на 1046 человек

За сутки количество новых случаев заражения COVID-19 на территории Швейцарии выросло на 1046. Согласно последней информации, жертвами коронавируса нового типа в стране стали еще шесть человек.

В Федеральном офисе общественного здравоохранения страны подчеркивается, что по состоянию на 23 марта в Швейцарии зафиксировано 8060 заболевших, а это на 1046 человек больше, чем было накануне. Общее число жертв вируса возросло до 66.