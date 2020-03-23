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Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло на 1046 человек

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло на 1046 человек
Швейцария, pixabay.com
За сутки количество новых случаев заражения COVID-19 на территории Швейцарии выросло на 1046. Согласно последней информации, жертвами коронавируса нового типа в стране стали еще шесть человек.
 
В Федеральном офисе общественного здравоохранения страны подчеркивается, что по состоянию на 23 марта в Швейцарии зафиксировано 8060 заболевших, а это на 1046 человек больше, чем было накануне. Общее число жертв вируса возросло до 66.
 
Напомним, ранее власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового типа коронавируса, в частности, с 21 марта в стране запрещено собираться группам более пяти человек.
ЕТ
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