На Украине «предрекли» стране голод в течение месяца

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23 марта 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал неутешительный прогноз в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. По его словам, местное население ожидает голод уже через месяц.

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью - купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх № 1 сейчас. Это - увы факт, который нельзя не учитывать», – высказал глава ведомства.

Аваков добавил, что из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом производство на некоторых предприятиях останавливается, а маленькие компании вынуждены закрываться сами, пишет СП.

Ранее киевский журналист Роман Скрыпин обвинил Авакова в организации протеста против размещения на карантин украинцев, вывезенных с охваченных коронавирусом территорий Китая.

При этом число зараженных на Украине достигло 73 человек.