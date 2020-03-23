64-летний глава Минздрава Украины считает украинцев старше 65 лет «трупами»

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23 марта 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

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Известный украинский врач-кардиохирург, доктор медицинский наук, возглавляющий сейчас на министерство здравоохранения Украины Илья Емец, считает людей старше 65 лет «трупами».

Рассказывая о борьбе с коронавирусом на Украине, 22 марта в эфире телеканала «112 Украина» глава Минздрава сообщил, что в стране начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни, - сообщает kp.ru.

По словам Емца, на Украине при рассмотрении ситуации с распространением коронавирусной инфекции он указывает финансистам, что при расчете средств не стоит учитывать большую часть населения - людей старше 65 лет. Статистика известна. «... я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов», - сказал Емец, которому через 11 месяцев исполнится 65 лет.

Глава Минздрава Украины призвал бизнесменов принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов, для тех, кому еще можно помочь. По его словам, в настоящее время команда Минздрава и украинские власти прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом.

Как пишут украинские СМИ, Емец сообщил о восстановлении вертикали санитарной службы, замглавы Минздрава Виктор Ляшко назначен государственным санитарным врачом. По словам министра, именно эта вертикаль будет ключевой в борьбе с COVID-19.

Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал неутешительный прогноз в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. По его словам, местное население ожидает голод уже через месяц.