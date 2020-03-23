Бывший сотрудник Генштаба назвал помеху для уничтожения США базы ВКС РФ в Сирии

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23 марта 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военно-промышленный курьер»

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты могли бы уничтожить расположенную на территории Сирии базу ВКС РФ «Хмеймим» с помощью 300-400 ракет Tomahawk. Об этом на страницах отечественных СМИ заявил Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба.

Как отметил Сивков, нанести ракетный удар по базе и убрать ВКС РФ из Арабской республики американской стороне мешает то, что Москва обладает ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что в блогосфере разместили материал, в котором предсказывается исход гипотетического военного столкновения между Российской Федерацией и Германией. Автор публикации пришел к выводу, что Россия сможет одолеть противника в короткие сроки.