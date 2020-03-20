Предсказан возможный исход гипотетической новой войны между Россией и Германией

В случае нового военного столкновения между Россией и Германией победа окажется на стороне Москвы. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Как предсказывает автор канала «Германия и немцы» в «Яндекс. Дзен», если начнется конфликт, РФ сначала ударит по ПВО противника и его авиабазам. Также российскими ракетами «Гранит» и «Циркон» будет уничтожен немецкий флот.
После завоевания ВКС РФ господства в воздухе придет черед наземной операции. Имея в своем распоряжении 3 600 современных танков, Россия, пройдя через Польшу и десантировавшись с моря, сможет захватить Берлин в течение четырех недель, говорится в процитированном посте.
Ранее сообщалось, что на страницах китайских СМИ назвали причину нереальности быстрого разгрома России Соединенными Штатами в случае войны.