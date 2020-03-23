Немецкий журналист осудил коллег за поздравление Лаврова с юбилеем, а Захарова ответила на это цитатой министра

Аргументы Недели → В мире 13+

23 марта 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото:Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Журналист немецкого таблоида Bild Джулиан Репке осудил своих коллег из германской телекомпании ARD за поздравление с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова 21 марта. Московское отделение телеканала поздравило дипломата с 70-летием и назвали «марафонцем» на своем посту.

Однако Репке не понравились действия коллег, более того, он назвал это «немыслимым скандалом» во время эпидемии коронавируса. По его словам, Россия якобы причастна к «теориям заговора» вокруг новой инфекции, но не стал уточнять детали.

Кроме того, к посту были прикреплены фотографии из нового журнала «Лавров.Эмоции», которые разместила НАТО. На что немецкий журналист ответил, что здесь уже идет речь о «культе личности».

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова не смогла подобрать корректных слов для данной ситуации, но ответила, что тут можно вспомнить «цитату Сергея Викторовича», которую нельзя произносить вслух.

Ранее Сергей Лавров рассказал, как НАТО оценивает совместную работу с Россией.