Лавров рассказал, как в НАТО на самом деле относятся к России

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18 марта 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО оценивает совместную работу с Российской Федерацией как игру с нулевой суммой, при которой выигрыш одной стороны равен проигрышу другой.

Лавров подчеркнул, что Москва при работе с НАТО опирается на принципы равной безопасности, что неоднократно было подтверждено в рамках ОБСЕ.

«Этой задаче не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на Восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой», - заявил глава российского МИД.