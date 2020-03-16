В Госдуме отменили выступление главы МИД Сергея Лаврова

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16 марта 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Russian State Duma, globallookpress.com

В Государственной думе отменили выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров должен был выступать 18 марта в рамках "правительственного часа". Выступление Лаврова отменено на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса.

О решении Совета Думы сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий рассказал, что Сергей Лавров должен был выступить "с информацией о внешней политике РФ на современном этапе". По данным Слуцкого, все фракции подготовили и направили более 50 вопросов к "правительственному часу".

Глава комитета Госдумы по международным делам надеется, что "после нормализации эпидемиологической обстановки и снятия всех режимных ограничений в связи с объявленной пандемией возможно будет вернуться к прежнему формату проведения "правительственных часов", в том числе по внешнеполитической теме.

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