Глава МИД Италии лично встретит российские самолеты

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22 марта 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в соцсети, что лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре вблизи Рима, чтобы встретить самолеты Минобороны РФ с врачами и медицинским оборудованием.

Ранее Россия направила в Италию девять самолетов со специализированным оборудованием и медперсоналом в качестве помощи для борьбы с коронавирусом. В настоящее время с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетело уже шесть самолетов.

«Я отправляюсь в Практика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие девяти самолётов из России, которые доставят медицинское оборудование», - сообщил Ди Майо.