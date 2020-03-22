Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Глава МИД Италии лично встретит российские самолеты

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Глава МИД Италии лично встретит российские самолеты
Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в соцсети, что лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре вблизи Рима, чтобы встретить самолеты Минобороны РФ с врачами и медицинским оборудованием.

Ранее Россия направила в Италию девять самолетов со специализированным оборудованием и медперсоналом в качестве помощи для борьбы с коронавирусом. В настоящее время с подмосковного аэродрома Чкаловский вылетело уже шесть самолетов.

«Я отправляюсь в Практика-ди-Маре, чтобы лично наблюдать в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и департаментом гражданской защиты прибытие девяти самолётов из России, которые доставят медицинское оборудование», - сообщил Ди Майо.

АБ

Общество

Россия ограничит с 23 марта полеты не только в Турцию, но и во все страны

Россия ограничит с 23 марта полеты не только в Турцию, но и во все страны

Россия с 23 марта вводит ограничения на полеты в страны, где выявлен коронавирус. "Вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью